الشاب عمار الجهماني شغف وعمل في مجال الإعلام الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي

درعا-سانا

بالعمل والتدريب المستمرين استطاع الشاب عمار الجهماني من أبناء محافظة درعا تحقيق حلمه في مجال الإعلام الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي رغم قلة الأدوات وضعف الإمكانات معتمداً على جهده الذاتي وإرادته الراسخة لتحقيق حلمه بالعمل في هذا المجال.

سنوات من الجهد والتعلم واتباع الدورات التدريبية ضمن منظمة اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية مكنت الجهماني من إنشاء مجلة إلكترونية باللغتين العربية والإنكليزية حملت اسمه إضافة إلى تحمل مسؤوليات ضمن الإعلام السوري الإلكتروني وفريق “عناقيد” الثقافي الاجتماعي وغيرها.

وفي حديث لنشرة سانا الشبابية قال الجهماني: خضعت لدورات تدريبية متخصصة في قطاع الإعلام والتصوير الفوتوغرافي لتطوير المهارات التي اتمتع بها حيث دفعني شغفي بالإعلام والتصوير للعمل ضمن فرعي اتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية فكانت هذه التجربة مساحة خصبة لي لاكتساب الخبرات المهمة وصقل مهاراتي الفردية.

وأضاف: أثمرت سنوات التعب والعمل المستمر عن نشر بعض المقالات ضمن صحيفة الثورة السورية ومجلات عربية وإنشاء مجلة باللغتين العربية والإنكليزية مع تحمل مسؤوليات ضمن العديد من المواقع الإلكترونية وصولاً إلى تدريب الشباب على بعض مهارات التصوير ضمن الجمعيات والمنظمات الأهلية.

واختتم الجهماني وهو من مواليد درعا عام 1986 وخريج الجامعة الافتراضية قسم الاتصالات حديثه بنصيحة وجهها للشباب قال فيها: عليك أن تكون واثقاً بنفسك وتعمل باستمرار على تطوير الذات لأن الإعلام مهنة تحتاج إلى جهد مكثف للوصول إلى عتبات النجاح.

قاسم المقداد

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