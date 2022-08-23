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القوات العراقية تقبض على إرهابيين في الفلوجة ونينوى

2022-08-23

بغداد-سانا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” كانا يخططان لاستهداف المواطنين في الفلوجة ونينوى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الهيئة قولها في بيان: إن مفارز المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة للهيئة تمكنت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من القيام بعمليتين نوعيتين منفصلتين والقبض على إرهابيين ينتميان إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في قاطع نينوى والثاني في قاطع الفلوجة حيث كانا يخططان لتنفيذ هجمات على المواطنين.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي بغداد والأنبار.

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