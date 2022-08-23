مقتل صحفي بإطلاق نار في المكسيك

مكسيكو ستي-سانا

قتل مسلحون مجهولون في المكسيك اليوم صحفياً يدير برنامجاً إخبارياً محلياً على الإنترنت ليكون الإعلامي الخامس عشر الذي يقتل هذا العام على مستوى البلاد.

ونقلت شبكة “ايه بي سي نيوز” الإخبارية عن ممثلي الادعاء في ولاية غيريرو جنوب المكسيك قولهم إن الصحفي “فريديد رومان” قتل بالرصاص في تشيلبانسينغو عاصمة الولاية وأنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان الهجوم مرتبطاً بعمل الصحفي أو بدوافع أخرى.

ويأتي قتل الصحفي بعد أسبوع واحد فقط من العثور على الصحفي المستقل خوان أرجون لوبيز ميتاً جراء ضربة في الرأس في ولاية سونورا الحدودية الشمالية.

وذكرت الشبكة “ايه بي سي نيوز” أن عام 2022 كان من أكثر الأعوام دموية على الإطلاق حتى الآن بالنسبة للصحفيين في المكسيك التي تعتبر أخطر بلد للصحفيين خارج منطقة الحرب.

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