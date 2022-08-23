المقداد خلال لقائه لافروف في موسكو: العلاقات مع روسيا تشهد تطوراً كبيراً.. وقريباً تبادل للبعثات الدبلوماسية مع دونيتسك ولوغانسك

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن العلاقات السورية الروسية تشهد تطوراً كبيراً وسورية تقف إلى جانب روسيا في حربها ضد القوى النازية التي تهدد البشرية جمعاء.

ونقل الوزير المقداد في مستهل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحيات السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين وجدد دعم سورية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال الوزير المقداد: إن اعتراف سورية بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين جاء انطلاقاً من المبادئ والحقائق التاريخية وخلال الأيام القادمة سيكون هناك تبادل للبعثات الدبلوماسية معهما.

بدوره أكد لافروف أن بلاده مستمرة بدعم سورية في مكافحة الإرهاب وتواصل عملها الدؤوب للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها.

وقال لافروف: إن الدول الغربية تنتهج سياسات استعمارية عدوانية تجاه منطقة الشرق الأوسط.. مبيناً أن التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيداً نتيجة سياسة واشنطن الرامية لخلق عالم أحادي القطب.

يتبع..