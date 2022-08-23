السيطرة على حريق الباشورة في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

تمكنت فرق الإطفاء في اللاذقية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في الأحراج المحيطة بقرية باشورة بالقرب من خان الجوز بريف اللاذقية الشمالي.

وذكر رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور في تصريح لمراسل سانا أنه تمت السيطرة على الحريق الذي أتى على مساحة كبيرة من الأحراج في المنطقة وذلك بالتعاون مع عناصر الجيش العربي السوري وبمشاركة حوامة عسكرية مشيراً إلى أن الفرق والإطفائيات بقيت في الموقع للمراقبة والتبريد نظرا لأن الموقع يتمتع بطبوغرافيا صعبة وطرقات قليلة وفي ضوء رياح شديدة في المنطقة حاليا.

وأضاف صقور أنه شارك في إخماد الحريق جميع منظومات الإطفاء في المحافظة بكادر كبير وآليات متنوعة وفرق حراجية راجلة من دائرة الحراج ومن الدفاع المدني وفرق إطفاء اللاذقية والحفة.

علاء ابراهيم

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