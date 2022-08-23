مقتل شخص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار بمدينة اتلانتا الأمريكية

واشنطن- سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة إطلاق نار وسط مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

ونقلت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن مصدر بشرطة المدينة قوله في تصريح اليوم إن الشرطة قامت بإلقاء القبض على مشتبه به وهي امرأة وذلك بعد تبادل لإطلاق النار ولا تزال عملية التحقيق معها جارية لمعرفة الدوافع والأسباب مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشفىلتلقي العلاج.

وتمثل حوادث إطلاق النار وأعمال العنف الأخرى المرتبطة بحمل السلاح مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة التي تنتشر فيها ثقافة العنف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency