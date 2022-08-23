(زهر الرمان) في ثالث أيام مهرجان مسرح الهواة الثاني بطرطوس

طرطوس-سانا

قدمت فرقة “أداد للمسرح والفنون الشعبية ” عملها المسرحي ” زهر الرمان ” على خشبة المسرح القومي بطرطوس ضمن فعاليات مهرجان المسرح الثاني للهواة .

وطرح العرض فكرة الاغتراب وما ينتج عنه من قضايا اجتماعية من فقد وشوق وانتظار بأسلوب درامي مع فواصل من فن المونولوج والتخاطر بقالب غنائي.

كاتب النص ومخرجه ليونيد عيزوقي قال في تصريح خاص لـ سانا إن فكرة العمل الذي يعرض للمرة الأولى ويجسده خمسة طلاب جامعيين هواة منهم من يقف للمرة الأولى على خشبة مسرح تقوم على جدلية الهجرة وما ينتظر المهاجرين من تناقضات العيش في بلاد الاغتراب ظناً منهم أن السفر وحده السبيل لتأمين مستقبلهم في ظل ظروف الحياة الصعبة وبين ما تركوه في وطنهم من ذكريات وأهل ومحبين ينتظرون عودتهم مشبهاً الوطن بزهر الرمان وأن الرسالة الأهم للعمل أن السفر ليس هو الحل دائماً.

وجسدت جنى رحال الطالبة في كلية الإقتصاد حالة الفتاة التي اضطرت نتيجة ضغوط الحياة ومشاكلها أن تهاجر لتبقى لحظات الحنين والاشتياق للوطن هاجسها الدائم لتجمعها الموسيقا والعمل في الغربة مع مغتربين آخرين يعبر كل منهم عن حالة الحنين التي يشعر بها.

أما زميلها في الدراسة علي كمون فأدى شخصية الشاب ” زاخر ” العاشق الذي ترك محبوبته ورحل فأخذته الغربة بمغرياتها بوصفها القضية الاجتماعية الأكثر شيوعاً بين جيل الشباب معتبراً تجربته المسرحية الأولى اكسبته جرأة وخبرة أكثر وأعطته دفعاً معنوياً كبيرا لتكرار التجربة بثقة وقوة.

وأكد عدد من جمهور المسرحية قيمة ومضمون العمل كونه يطرح المشاكل الأكثر واقعية في ظل المعاناة من نتائج حرب كان لها دور في هجرة الشباب على أمل إيجاد فرصة حقيقية لحياة أفضل وما تركته من آثار بعضها إيجابي وأكثرها سلبي على حياتهم ومستقبلهم .

فاطمة حسين

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