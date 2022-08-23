كورال غاردينيا بقيادة المايسترو غادة حرب يأخذ جمهور دار الأسد برحلة موسيقية عالمية من خلال نجوم وأضواء

دمشق-سانا

اعتلى كورال غاردينيا بقيادة المايسترو غادة حرب خشبة مسرح دار الأوبرا مساء اليوم ليقدم أمسية موسيقية أضاءت ليل جمهوره تضمنت منوعات عالمية بلغات مختلفة.

نجوم وأضواء عنوان الأمسية الذي ارتبط ببرنامج الإعلامية القديرة منى كردي الشهير والمعروف في التلفزيون السوري حيث خرجت حرب وكورالها عن المألوف خلال ساعة من الزمن لتعود بالذاكرة الموسيقية للحضور إلى عقود ماضية مختلفة بأنماطها الموسيقية.

وقدم الكورال باقة من أشهر وأجمل الأغاني شهد المسرح على إثرها تصفيقا حارا من قبل الجمهور حيث افتتحت الأمسية برائعة الياس الرحباني “ليزا” تلاها مقطوعة للفرقة الموسيقية البريطانية “بي جيس” ليقدم بعدها الكورال أغنية “آي ويل سيرفايف” للمطربة العالمية “جلوريا جينور”.

وتخلل الأمسية عدة مقطوعات غنائية لفرق عالمية مشهورة لاقت رواجا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كفرقة الروك والبوب “مودرن توكينغ” والفرقة السويدية الشهيرة “آبا” وفرقة البوب والديسكو “بوني إم” وفرقة “جاكسون 5” بالإضافة لأغان منفردة لمغنين عدة لمع نجمهم في العقود الماضية كالمغني “باري مانيلو” والمغنية “ايرين كارا” ليختتم الكورال أمسيته بأغنية “فولز فو”.

وشارك في التوزيع الموسيقي للمقطوعات الموسيقية التي أداها الكورال كل من سفانة بقلة وهادي الخياط وهبة فاهمة وياسمين محمد.

وفي تصريح لمراسلة سانا بينت المايسترو حرب أنها اختارت البرنامج للتذكير بالأغاني القديمة على اعتبار الموسيقى في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أحدثت قلبة نوعية سواء بطريقة الإيقاع وطريقة التقديم والأنماط المختلفة.

وبينت أن أعضاء كورال غاردينيا أرادوا تحدي أنفسهم من خلال اختيارهم باقة من الأغاني باللغة الانجليزية لفرق عالمية وبلغة سريعة جدا مشيرة إلى أن تلك الأغاني لاتزال موجودة في الذاكرة.

وبالحديث عن اسم الأمسية أوضحت المايسترو حرب أنه تم اختيار الاسم تيمنا ببرنامج نجوم وأضواء البرنامج الذي عرف السوريين على أغان من ثقافات وأنماط موسيقية مختلفة مبينة أن التحضيرات استمرت لمدة شهرين وبشكل يومي حيث تم العمل على تجميع الأغاني وإعادة توزيع المقطوعات وتفكيك النوطات وحفظها بالإضافة إلى إعداد الرقصات والحركة وذلك بوجود طاقم عمل محب ومساهمين وداعمين كوزارة الثقافة ودار الاسد للثقافة والفنون.

رشا ابراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency