تاء التأنيث الساخطة.. عرض مسرحي على خشبة قصر الثقافة بالسويداء

السويداء-سانا

انطلقت مساء اليوم على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء عروض العمل المسرحي “تاء التأنيث الساخطة” من تأليف وإخراج وليد إياد العاقل وذلك ضمن نشاطات مسرح قومي السويداء بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة.

وأوضح مؤلف ومخرج العمل الفنان وليد العاقل لمراسل سانا أن العرض هو محاولة لطرح قضية حرية المرأة بكل أبعادها وتفاصيلها حيث مازالت في الكثير من المجتمعات تعاني وتتعرض لحالات التنمر أو التعنيف الذي يكون أحياناً جسدياً أو نفسياً.

ويطرح العرض وفقا للعاقل خمس قضايا مجتمعية موجودة ومعاشة من خلال نماذج لخمس نساء عانين من التنمر والتعنيف وقسوة الرجل عليهن حيث تروي كل منهن حكايتها مع الرجل سواء كان أبا أو أخا أو زوجا لنصل في العرض إلى ما نود قوله بأن المرأة هي رحم البشرية الأول وأن العلاقة الجدلية بين الرجل والمرأة هي علاقة منذ الأزل وبالتالي لا يمكن لأحدهما أن يفكر بالقضاء على الآخر لأن كينونة الحياة تختلف وتتغير.

ويسعى العرض كما بين العاقل إلى إيصال رسالة من المرأة إلى الرجل مفادها “امنحني قليلاً من قسوتك وخذ فائض حناني.. كفاك نصراً وكفاني هزيمة.. دعنا نتعادل فنحن معاً أجمل” فالمرأة باستطاعتها أن تمنح الرجل فائض حنانها والرجل باستطاعته أن يتنازل عن جزء من قسوته وأن يكونا متعادلين في الحقوق والواجبات لأن الحياة جنباً إلى جنب أجمل.

شارك في تمثيل الأدوار كل من نهاوند شلغين ويارا الشوفي وكاتيا أبو فخر ودانه أبو محمود ولين شلغين وعمران زين الدين وعمران السعدي وسلمان مرشد رضوان ومرهف صعب.

ويتواصل العرض يوميا على خشبة مسرح قصر الثقافة لغاية 27 الشهر الجاري الساعة السادسة مساء.

سهيل حاطوم

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