فيديو يفضح وحشية الشرطة الأمريكية خلال اعتقال رجل بولاية أركنساس

واشنطن-سانا

كشف مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وحشية ثلاثة من ضباط الشرطة في ولاية اركنساس جنوب الولايات المتحدة وهم يضربون رجلا في موقف للسيارات.

وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية أن “مقطع الفيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه ضباط الشرطة وهم يطرحون رجلا على الأرض ويلكمونه ويضربونه بقبضات اليد والركبتين بشكل متكرر كما قاموا بضرب رأسه بالاسفلت قبل احتجازه في موقف للسيارات خارج متجر في مالبيري في اركنساس”.

من جهته أعلن حاكم ولاية اركنساس آسا هاتشينسون في بيان أنه “تم إيقاف ثلاثة من رجال انفاذ القانون في مقاطعة كروفورد” موضحا أنه تم إيقاف نائبي مقاطعة كروفورد عن العمل ووضع ضابط شرطة مالبيري في إجازة إدارية.

ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن مؤخرا فإن الشرطة الأمريكية تخفي العدد الفعلي لضحاياها منذ أكثر من 40 عاما وأكثر من نصف عمليات القتل التي تمت على أيدي الشرطة تركت من دون إبلاغ.

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