الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ إزاء استهداف الاحتلال مؤسسات أهلية فلسطينية

بروكسل-سانا

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل عن قلق الاتحاد البالغ إزاء اغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية مؤكدا أنها “غير مقبولة”.

وقال بوريل في بيان صحفي مساء اليوم نقلته وكالة وفا الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء المداهمات والاقتحامات الإسرائيلية التي استهدفت منظمات مجتمع مدني فلسطينية يوم الـ 18 من آب في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي دعوة وكالات الأمم المتحدة للاحتلال الإسرائيلي “الامتناع عن أي عمل من شأنه منع هذه المنظمات من مواصلة عملها المهم في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني والتنموي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وكانت 9 دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي أعربت قبل يومين عن قلقها حيال إغلاق سلطات الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية حيث قالت وزارات الخارجية في فرنسا والمانيا وايرلندا وايطاليا وهولندا واسبانيا والسويد وبلجيكا والدنمارك في بيان مشترك إن تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق.

وأغلقت سلطات الاحتلال في الـ 18 الجاري مقار 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية الأمر الذي قوبل بإدانات فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

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