 وزيرة الثقافة خلال استقبالها غسان الرحباني: ما قدمه الرحابنة شكل انعطافة في تاريخ الموسيقا العربية

دمشق-سانا

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح خلال استقبالها الفنان اللبناني غسان الرحباني اليوم أهمية الإرث الفني الذي قدمه الرحابنة والأثر الكبير الذي تركوه في نفوس السوريين مشيرة إلى أن فنهم الغني ساهم في تشكيل انعطافة مهمة في تاريخ الموسيقا العربية وامتدت معها إلى العالمية.

وأشادت الدكتورة مشوح خلال استقبالها الرحباني في مبنى وزارة الثقافة بما قدمه الراحل الكبير الياس الرحباني وما خلفه من إرث كبير من الأعمال الموسيقية لكبار الفنانين العرب مشكلاً إضافة للمكتبة الموسيقية العربية والعالمية.

حضر اللقاء مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون المايسترو اندريه معلولي ومدير المسارح والموسيقا عماد جلول وعميد المعهد العالي للموسيقا المايسترو عدنان فتح الله.

رشا محفوض

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