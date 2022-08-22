انطلاق مهرجان التسوق العودة إلى المدارس في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بمشاركة نحو 60 شركة محلية انطلقت اليوم فعاليات مهرجان صنع في سورية بدورته الـ 139 بعنوان العودة إلى المدارس الذي تقيمه محافظة القنيطرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة القنيطرة وغرفة صناعة دمشق وريفها في الصالة الرياضية ببلدة خان أرنبة ويستمر لغاية الـ 27 من آب الجاري.

ولفت محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران في تصريح للصحفيين إلى أهمية إقامة المهرجان بالتزامن مع قدوم المدارس ما يسهم بمساعدة الأسرة على شراء احتياجات الطلاب من اللباس المدرسي والقرطاسية بأسعار مخفضة عن السوق داعياً التجار إلى البيع بسعر التكلفة لتحقيق الهدف من المهرجان بمساعدة العائلات على تأمين مستلزمات أولادهم.

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة عماد قاسم في تصريح لمراسل سانا أن نسب التنزيلات والتخفيضات على الأسعار تتراوح بين 15 و25 بالمئة على كل السلع المعروضة للبيع في السوق.

ولفت مدير السورية للتجارة في القنيطرة فراس مهاوش في تصريح مماثل إلى مشاركة المؤسسة بتشكيلة واسعة من القرطاسية واللباس المدرسي بأسعار

مخفضة انطلاقاً من دور المؤسسة بالتدخل الإيجابي في السوق.

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