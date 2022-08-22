بوتين: اغتيال الصحفية والناشطة دوغين جريمة دنيئة وقاسية

موسكو-سانا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اغتيال الصحفية والناشطة داريا دوغين أول أمس بـ “الجريمة الدنيئة والقاسية”.

وقال بوتين في رسالة تعزية إلى أسرة دوغين نشرها الكرملين اليوم “إن هذه الجريمة الدنيئة والقاسية أنهت حياة شخص ذكي وموهوب بقلب روسي حقيقىي طيب ومحب ومتعاطف ومنفتح”.

وأضاف بوتين أن دوغين كانت “صحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حرب خدمت الناس والوطن الأم بأمان وأثبتت بالفعل ماذا يعني أن تكون وطنياً”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كشف في وقت سابق اليوم أن مرتكبة جريمة قتل الصحفية داريا دوغين هي مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى استونيا مؤكداً أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراء هذه الجريمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency