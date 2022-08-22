تعطل إمدادات النفط من كازاخستان عبر خط بحر قزوين

نور سلطان-سانا

أفادت الشركة المشغلة لخط نقل النفط عبر بحر قزوين بأن إمدادات النفط الخام عبر هذا المسار تعطلت بسبب حدوث أضرار تقنية في الخط الذي يمتد من كازاخستان إلى روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الشركة قولها في بيان اليوم: إنه تم إيقاف تشغيل وحدتين من ثلاث وحدات في المحطة البحرية لتحميل النفط مشيرة إلى أن ذلك أثر على إمدادات النفط عبر المسار إلى الأسواق الدولية.

ويتم عبر خط أنابيب بحر قزوين تصدير معظم النفط الكازاخستاني وجزء من النفط الروسي ويعتبر هذا الخط أحد أكبر مشاريع نقل النفط في العالم.

وأنشئ خط الأنابيب لتصدير النفط الروسي والكازاخستاني من منطقة بحر قزوين إلى الأسواق العالمية حيث ينقل ثلثي صادرات كازاخستان من النفط والنفط الروسي من الحقول الروسية في بحر قزوين.

ويزيد طول خط الأنابيب على 1500 كيلومتر ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي وفي هذه المحطة يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.

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