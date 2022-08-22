جباروف: سنتخذ إجراءات صارمة إذا رفضت إستونيا تسليم المشتبه بها في اغتيال الصحفية داريا

موسكو-سانا

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي فلاديمير جباروف أن روسيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد إستونيا إذا رفضت تسليم ناتاليا فوفك المشتبه بها في اغتيال الصحفية داريا دوغين إلى روسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن جباروف قوله في قناته على موقع تلغرام اليوم: “إن استونيا تؤوي إرهابية واذا رفضت تسليمها فهناك كل الأسباب التي تجعل روسيا الاتحادية تتخذ إجراءات صارمة ضدها”.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن اليوم أن الاستخبارات الأوكرانية هي التي خططت ونفذت جريمة اغتيال الصحفية والناشطة الروسية داريا دوغين ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين في ضواحي موسكو أمس الأول مشيرة إلى أن منفذة الجريمة هربت إلى استونيا.

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