ندوة وتوقيع كتاب “مختارات من الشعر الروسي” في قصر الثقافة بالسويداء

السويداء-سانا

شكل كتاب “مختارات من الشعر الروسي” للشاعر والأديب الدكتور ثائر زين الدين محور الندوة التي نظمتها اليوم مديرية الثقافة في السويداء بالتعاون مع الهيئة العامة السورية للكتاب في قصر الثقافة بالسويداء.

وأوضح مستشار وزيرة الثقافة الأديب زين الدين الذي اختار وترجم القصائد أن الكتاب ضم قصائد لنحو 45 شاعراً وشاعرة من الشعراء والأدباء الروسيين من مراحل زمنية مختلفة.

وقدم الدكتور زين الدين قراءات لعدد من القصائد المختارة من الكتاب مشيراً إلى أنه بدأ رحلة الترجمة منذ عام 1989 وحرص على تسليط الضوء على أهم القصائد الشعرية لأبرز الكتاب والأدباء والروائيين الروسيين خلال فترة الاتحاد السوفييتي وصولاً إلى الشعراء الروسيين الحاليين.

وفي رسالة للمشاركين في الندوة بينت بدورها الأديبة الدكتورة ناديا خوست أن الدكتور زين الدين قدم عملاً مهماً على صعيد اختيار وترجمة الأساليب المتنوعة لعدد كبير من الشعراء الروسيين بأسلوب سلس واختيار المفردات الجميلة التي عكست الجانب الإنساني في تلك القصائد.

وأشار الكاتب الدكتور راتب سكر إلى أن زين الدين استطاع أن يجمع بين روح الشاعر وحسن امتلاك ناصية اللغة الروسية وساهم في تسليط الضوء على اعلام الشعر الروسي وأجمل القصائد للأدباء الروسيين واختار قصائد منسجمة مع تجربته الشعرية الغنية.

وفى ختام الندوة التي حضرها حشد من الكتاب والمهتمين بالشأن الثقافي تم توقيع الكتاب الذي صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب ويقع في 456 صفحة من القطع المتوسط.

سهيل حاطوم

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