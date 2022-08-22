دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية بداية الشهر القادم

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية سواء المشمولة بالسعر المدعوم أو المتاح شراؤها بسعر التدخل الإيجابي المخفض تبدأ في الـ 1 من أيلول القادم في صالاتها.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن السبب وراء تأخير توزيع المخصصات للمواطنين يعود إلى ضعف التوريد وعدم توافر الكميات الكافية من مادتي السكر والرز.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة طرح مادة السكر المباشر على البطاقة في صالات السورية للتجارة وبسعر 3800 ليرة للكيلو.

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