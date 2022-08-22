صحة السويداء تضع جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى الشهيد زيد الشريطي بالخدمة بعد إصلاحه

السويداء-سانا

أعادت مديرية الصحة في السويداء وضع جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى الشهيد زيد الشريطي بالخدمة بعد الانتهاء من إصلاحه.

وأوضح مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال في تصريح لمراسل سانا أنه تم تجريب الجهاز والتأكد من جاهزيته والبدء بتصوير المرضى بناء على مواعيد مسبقة حرصاً على عدم الازدحام وذلك بعد الانتهاء من عملية صيانة عطل فني فيه أدى إلى توقفه خلال الفترة الماضية.

ولفت الجمال إلى أن إعادة وضع الجهاز بالخدمة يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى لكونه الجهاز الوحيد في المشافي العامة بالمحافظة وكان يستقبل خلال الفترة السابقة ما بين 16 إلى 19 مريضاً يومياً.

سهيل حاطوم

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