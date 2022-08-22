منتخب سورية بكرة السلة للشباب يخسر أمام منتخب الصين تايبيه ببطولة آسيا

طهران-سانا

خسر منتخب سورية بكرة السلة للشباب أمام منتخب الصين تايبيه بنتيجة 81-60 نقطة اليوم في مباراته الثانية بدور المجموعات ببطولة آسيا المقامة في العاصمة الإيرانية طهران.

وافتتح منتخبنا مشاركته بالبطولة أمس بالخسارة أمام منتخب الفلبين بنتيجة 112-48 نقطة وسيلتقي منتخبنا بمباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات مع منتخب قطر غداً.

ويشارك في البطولة عشرة منتخبات مقسمة على ثلاث مجموعات ويتأهل متصدر المجموعة والوصيف مباشرة إلى الدور ربع النهائي ويرافقهما أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث.

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