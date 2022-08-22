هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع

لندن- سانا

هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي اليوم لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1746.06 دولاراً للأوقية بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 تموز إلى 1743.83 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة بالمئة من قيمته الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1758.80 دولاراً.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز: “إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.06 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 893.38 دولاراً في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2129.21 دولاراً.

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