كنعاني: سورية أثبتت للعالم أنها قادرة على تجاوز الأزمة والنهوض من جديد

طهران-سانا

جددت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد أن ما شهدته سورية خلال الأعوام الماضية كان نتيجة لتدخل الغرب في شؤونها الداخلية ودعمه للإرهاب داخل أراضيها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إلى أن سورية تنتصر على الإرهاب وتتجاوز الأزمة بفضل صمود شعبها وبطولات جيشها كما أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على النهوض من جديد وفي جميع المجالات وخاصة الاقتصادية لافتاً إلى عمق وعراقة العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها.

من جهة أخرى وبخصوص الملف النووي أكد كنعاني أن بلاده لن تقبل بمفاوضات استنزافية ولن تتنازل عن خطوطها الحمراء ومصالح شعبها العليا مشيراً إلى أن أمريكا تتبع سياسة المماطلة.

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