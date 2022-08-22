SCS-NET
الشريط الأخباري

كنعاني: سورية أثبتت للعالم أنها قادرة على تجاوز الأزمة والنهوض من جديد

2022-08-22

طهران-سانا

جددت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد أن ما شهدته سورية خلال الأعوام الماضية كان نتيجة لتدخل الغرب في شؤونها الداخلية ودعمه للإرهاب داخل أراضيها.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إلى أن سورية تنتصر على الإرهاب وتتجاوز الأزمة بفضل صمود شعبها وبطولات جيشها كما أثبتت للعالم أجمع أنها قادرة على النهوض من جديد وفي جميع المجالات وخاصة الاقتصادية لافتاً إلى عمق وعراقة العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها.

من جهة أخرى وبخصوص الملف النووي أكد كنعاني أن بلاده لن تقبل بمفاوضات استنزافية ولن تتنازل عن خطوطها الحمراء ومصالح شعبها العليا مشيراً إلى أن أمريكا تتبع سياسة المماطلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

كنعاني: تبدل الإدارات الأميركية لا يبدل من نهج واشنطن القائم على الهيمنة

طهران-سانا أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إدمان الولايات المتحدة على أسلوب

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved