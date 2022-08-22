SCS-NET
الشريط الأخباري

السورية للتجارة بالسويداء تبدأ بطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

2022-08-22

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء بطرح القرطاسية والمستلزمات المدرسية في صالاته وذلك بهدف تأمين احتياجات الطلاب قبيل انطلاق العام الدراسي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع باشر بتوفير تشكيلة متنوعة من الحقائب والألبسة المدرسية والقرطاسية بأنواعها في مختلف الصالات وبتخفيضات تتراوح بين 25 و35 بالمئة عن السوق مع التحضير لإطلاق مهرجانات بهذا الخصوص خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت إلى أن الفرع بدأ أيضاً بتقسيط شراء القرطاسية للعاملين بالدولة بسقف شراء قدره 500 ألف ليرة ومدة سداد تصل إلى 12 شهراً مبيناً أنه على الراغبين بالتقسيط الحصول على الاستمارة الخاصة بها من صالات المؤسسة لإدخال البيانات ضمنها من قبل محاسب الإدارة في مكان عمل الراغب بالتقسيط إضافة لإحضار بيان بالراتب وصورة عن الهوية الشخصية.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

السورية للتجارة بحماة تفتتح معرض القرطاسية واللوازم المدرسية في مجمع أبي الفداء

حماة-سانا مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved