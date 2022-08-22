السورية للتجارة بالسويداء تبدأ بطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

السويداء-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء بطرح القرطاسية والمستلزمات المدرسية في صالاته وذلك بهدف تأمين احتياجات الطلاب قبيل انطلاق العام الدراسي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الفرع باشر بتوفير تشكيلة متنوعة من الحقائب والألبسة المدرسية والقرطاسية بأنواعها في مختلف الصالات وبتخفيضات تتراوح بين 25 و35 بالمئة عن السوق مع التحضير لإطلاق مهرجانات بهذا الخصوص خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت إلى أن الفرع بدأ أيضاً بتقسيط شراء القرطاسية للعاملين بالدولة بسقف شراء قدره 500 ألف ليرة ومدة سداد تصل إلى 12 شهراً مبيناً أنه على الراغبين بالتقسيط الحصول على الاستمارة الخاصة بها من صالات المؤسسة لإدخال البيانات ضمنها من قبل محاسب الإدارة في مكان عمل الراغب بالتقسيط إضافة لإحضار بيان بالراتب وصورة عن الهوية الشخصية.

عمر الطويل

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