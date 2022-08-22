الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة أوكرانية دون طيار في ميليتوبول

موسكو-سانا

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية دون طيار في مدينة ميليتوبول أمس.

ونقلت وكالة تاس عن روغوف قوله على تلغرام إن “مسلحي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاولوا مجدداً إزعاج وزعزعة الحياة السلمية في المدينة المحررة من النازيين حيث قامت الدفاعات الجوية الروسية بوضع حد لتحركات طائرة مسيرة قتالية في منطقة نوفي ميليتوبول”.

من جهة ثانية أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوجيف أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من صد هجمات جوية أوكرانية بالقرب من خليج كازاتشيا وكيب خيرسونس في مدينة سيفاستوبول أمس.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت في الـ 18 من آب الجاري طائرة مسيرة قرب مطار بيلبيك في شمال غرب المدينة نفسها.

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