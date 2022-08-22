باريس سان جيرمان يفوز على ليل بسباعية في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه ليل بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف فريق باريس سان جيرمان كل من اللاعبين كيليان مبابي هاتريك ونيمار جونيور ثنائية وهدف لكل من ليونيل ميسي وأشرف حكيمي في الدقائق 1 و28 و39 و44 و52 و66 و87 بينما سجل جوناثان بامبا هدف ليل الوحيد في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط في المركز العاشر.

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