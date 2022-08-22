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القبض على 11 مطلوباً بجرائم مختلفة في ريف إدلب المحرر

2022-08-21

دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي في إدلب القبض على 11 مطلوباً بجرائم مختلفة في ريف المحافظة المحرر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه ونتيجة الجهود المبذولة والبحث المستمر من قبل الفرع المذكور في ملاحقة المطلوبين ومراقبة أرباب السوابق والمشبوهين تم القبض على 11 مطلوباً ضمن ريف محافظة إدلب المحرر.

وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم مطلوبون بموجب إذاعات بحث ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام صادرة بحقهم شملت سرقة وتجارة وتعاطي مواد مخدرة وسلب وقطع أشجار زراعية بقصد التحطيب.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المقوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء.

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