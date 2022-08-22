القوات الأوكرانية تستهدف محطة كهرومائية في مقاطعة خيرسون

موسكو-سانا

استهدفت قوات النظام الأوكراني مجدداً اليوم مدينة نوفايا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون بما في ذلك محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة كاخوفكا فلاديمير ليونتييف قوله اليوم: “تم تفعيل نظام الدفاع الجوي وكان هناك حوالي 15 انفجاراً في الجو فوق نهر دنيبر” مؤكداً أن نظام الدفاع الجوي يعمل بقوة كبيرة.

بدورها قالت الدائرة الصحفية لهيئة الطيران المدني في منطقة كاخوفكا: إنه “لم يتم تسجيل أي أضرار”.

من جهة اخرى أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف اعتراض الدفاع الجوي الروسي لأهداف أوكرانية حاولت استهداف مطار بيلبيك العسكري في المدينة وقال في قناته على موقع تلغرام: إن “أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهذه الأهداف”.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت القرم وسيفاستوبول عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

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