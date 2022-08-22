(وداعات المهاجرة هاجر) عرض مسرحي لفرقة وتر في ثاني أيام مهرجان مسرح الهواة بطرطوس

طرطوس-سانا

قدمت فرقة وتر عرضها المسرحي (وداعات المهاجرة هاجر) على خشبة المسرح القومي بمدينة طرطوس في ثاني أيام فعاليات المهرجان الثاني لمسرح الهواة.

وبين المخرج حسن علي في تصريح لمراسلة سانا أن العمل يقوم على حوار متخيل بين النبي إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر حين تركها في الصحراء مع طفليهما وهو مبني على حوار افتراضي وفضاءات دينية لينتهي برقصة تعبيرية عن حالات انفعالية طارحاً فكرة أساسية هي ..أين يأخذ الخوف واليأس المرأة بشكل عام مبيناً أن العمل يعرض لأول مرة على مستوى الوطن العربي.

العمل الذي شارك فيه ثلاثة ممثلين رأى فيه علي وردة وهو طالب جامعي ولديه أكثر من 60 مشاركة مسرحية أنه نص تاريخي قديم لكنه معبر وجاد واصفاً تجسيده لشخصية النبي إبراهيم بالدور الصعب ذي الشخصية المركبة التي تتطلب جزالة الألفاظ وهذا ما شكل هاجسًا لديه في تقديمه للجمهور المتلقي.

واعتبرت زينب سلامة مدرسة اللغة الانكليزية أن مشاركتها الأولى بعمل مسرحي تحد كبير لموهبتها وقدرتها للوقوف على خشبة المسرح أمام الجمهور بشكل مباشر مع أدائها لدور هاجر زوجة النبي إبراهيم ووجدت بمهرجان الهواة في عالم المسرح نافذة وانطلاقاً مهما لها للانخراط أكثر في عالمه الواسع .

فردوس نعمان مدرسة لغة عربية تعمل في مجال تدريب الأطفال على العمل المسرحي قامت بتصميم الديكور بناء على طبيعة النص وحواراته والبيئة الصحراوية التي يتطلبها من جبال وأشجار مستخدمة الورق والكرتون وأوراق الشجر إضافة إلى قيامها بأداء اللوحات التعبيرية الراقصة مع نهاية العرض وأوضحت أن وقوفها للمرة الأولى لتقديم شخصية كان من خلال الرقص التعبيري دون كلام أمر إيجابي جعلها أكثر اندماجاً وقرباً من المسرح.

ورأى عدد من الجمهور أن عرض اليوم كان مهما ومتميزاً حيث أبرز مواهب وابداعات شابة واعدة في عالم المسرح من خلال تقديمه نصاً مختلفاً عما هو معتاد متجاوزاً النصوص الاجتماعية والفكاهية سواء الناقدة منها أو الجادة والساخرة.

فاطمة حسين

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