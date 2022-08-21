فعاليات متنوعة في مهرجان صيف كفرام الرياضي الخامس

حمص-سانا

تضمن مهرجان صيف كفرام الرياضي الخامس الذي أقامته إدارة نادي كفرام بالتعاون مع الفعاليات الشعبية والأهلية بالبلدة على مدى ثلاثة أيام فعاليات رياضية واجتماعية وفنية.

وفي تصريحات لسانا نوه رئيس فرع الاتحاد الرياضي بحمص محمد حربه إلى نشاط النادي الاجتماعي الرياضي والثقافي المتميز على مستوى المحافظة وإلى أهمية هذا المهرجان لكونه أصبح تقليداً سنوياً لأهالي البلدة وفرصة لتلاقي الرياضيين في أجواء الطبيعة الغناء وخلق المنافسة الإيجابية والسعي لتحقيق افضل النتائج مؤكداً دور الاتحاد في دعم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في اكتشاف المواهب وتسليط الضوء عليها.

بدوره رئيس النادي جورج ضومط ذكر أن المهرجان يشكل فرصة للقاء الرياضيين من كفرام وباقي أندية المحافظة وتبادل الخبرات والمهارات لمختلف الألعاب وسط اجواء حماسية فضلاً عن أجوائه الاجتماعية المميزة وأن إدارة النادي تسعى دائماً إلى ترك بصمة تميز نادي كفرام الرياضي عن غيره من الأندية الريفية من خلال دعمه للاعبيه وصقل مواهبهم الرياضية.

يذكر أن المهرجان الذي اختتم مساء اليوم يقام سنوياً في مدرسة الشهيد رئيف ضومط تضمن في يومه الأول عروضاً رياضية في الجمباز ورقص الباليه والكاراتيه شارك فيها مئة لاعب ولاعبة إلى جانب فقرات للفنون الشعبية والزجل أحيتها فرقتا كفرام ومشتى الحلو في حين تضمنت فعاليات اليوم الثاني مباريات بالكرة الطائرة وكرة الجرس للمكفوفين شارك فيها نادي السلام للرياضات الخاصة وبطولة بالشطرنج أما في ثالث أيامه فقد تمت إقامة مباراة بالكرة الطائرة وتكريم الفائزين الذين أحرزوا بطولات خلال مشاركاتهم العام الحالي إلى جانب مدربي النادي ومنسقيه الإعلاميين والمساهمين في انجاح المهرجان.

هنادي ديوب

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