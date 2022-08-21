منتخب سورية بكرة القدم للسيدات يفوز على نظيره الإماراتي في ختام معسكره التدريبي في الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي-سانا

فاز منتخب سورية لكرة القدم للسيدات علي نظيره الإماراتي بهدف دون رد في مباراته الودية الثالثة في ختام المعسكر التدريبي في الإمارات العربية المتحدة تحضيرا لبطولة غرب آسيا المقررة في الأردن أواخر الشهر الجاري.

وكان منتخبنا فاز على نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في وديته الأولى ضمن هذا المعسكر وخسر أمامه في المباراة الثانية بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

وكان منتخبنا أجرى معسكراً تدريبياً في لبنان مؤخراً ضمن تحضيراته للبطولة القادمة أجرى خلاله مباراتين وديتين مع نظيره اللبناني تعادل بالأولى بهدف لمثله وخسر الثانية بهدفين لهدف.

ويفتتح منتخبنا مبارياته في بطولة غرب آسيا يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري بلقاء منتخب الأردن على أن يلعب مع منتخب فلسطين في الأول من الشهر المقبل ومع منتخب لبنان في الرابع من الشهر القادم.

هناء صقور

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