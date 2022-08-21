الأمم المتحدة: عدد كبير من طيور أفريقيا مهدد بالانقراض

واشنطن-سانا

حذرت دراسة أجرتها وكالة البيئة التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً كبيراً من الطيور في أفريقيا مهدد بالانقراض بسبب موجة الجفاف المدمرة التي تجتاح القارة.

وذكرت شبكة سكاي نيوز أنه وفقاً للدراسة فإن نحو 87 بالمئة من المواقع الأفريقية معرضة لخطر تغير المناخ بسبب تغير أنماط الطقس وسط وشرق القارة والذي أدى إلى استنفاد أنظمة المياه الطبيعية وتسبب في جفاف مدمر ما يؤدي إلى تقليص مصادر المياه التي تعتمد عليها الطيور أثناء رحلات الهجرة.

وذكرت الدراسة أن نحو 10 بالمئة من أكثر من ألفي نوع من الطيور في أفريقيا بما في ذلك عشرات الطيور المهاجرة مهددة بالانقراض مع 28 نوعاً مثل نسر مدغشقر السمكي وصقر تايتا والنسر المقنبع.

وأشارت الدراسة إلى أن الظروف الأكثر سخونة وجفافاً بسبب تغير المناخ تجعل الأمر صعباً على السلالات المهاجرة التي تفقد مصادرها المائية ومناطق تكاثرها حيث يتعرض العديد منها الآن لخطر الانقراض أو تجبر على تغيير أنماط هجرتها تماماً عن طريق الاستقرار في المناطق الشمالية الأكثر برودة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency