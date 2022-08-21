تأهل الطليعة والنواعير والجيش واليقظة إلى نصف نهائي دوري كرة اليد لمواليد ما بين عامي 2002 و2006

حماة-سانا

اختتمت اليوم منافسات الدور الأول من بطولة الدوري بكرة اليد للذكور لمواليد ما بين عامي 2002 و2006 والتي تستضيفها محافظة حماة بمشاركة عشرة أندية.

وتصدر الطليعة ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على الجيش بنتيجة 35-25 هدفاً وتأهلا معاً للدور نصف النهائي فيما تصدر النواعير ترتيب المجموعة الثانية بعد فوزه الرابع على التوالي على اليقظة الثاني 39-36 هدفاً وضمنا تأهلهما أيضاً لدور الأربعة.

ومن المقرر أن تقام غداً مباريات الدور نصف النهائي حيث يلعب الطليعة مع اليقظة فيما يلتقي النواعير مع الجيش والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

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