فوج إطفاء درعا يخمد أربعة حرائق

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم أربعة حرائق نشبت في مواقع مختلفة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضح قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد لمراسل سانا أن الحرائق توزعت على حريق أعشاب يابسة في منطقة البانوراما وحريق نفايات في محيط مجلس مدينة درعا وحريق مولدة كهربائية في حي السبيل بجانب مدرسة المتفوقين إضافة إلى حريق سيارة بسبب ماس كهربائي في حي الكاشف مبيناً أن عناصر الفوج توجهوا إلى مكان الحرائق فور إبلاغهم وتمكنوا من إخمادها قبل امتدادها.

ودعا المحاميد المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع حدوث الحرائق مؤكداً جاهزية عناصر الإطفاء على مدار الساعة للتدخل بحالات الغرق والحوادث المرورية والحرائق.

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