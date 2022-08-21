ليدز يونايتد يفوز على تشيلسي بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

فاز فريق ليدز يونايتد على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

سجل ثلاثية ليدز يونايتد كل من اللاعبين برندن أرونسون ورودريغو ووجاك هاريسون في الدقائق 33 و37 و69 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.

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