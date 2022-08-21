مصرع 9 جنود باكستانيين جراء سقوط شاحنة في واد بكشمير

إسلام أباد-سانا

لقي تسعة جنود باكستانيين مصرعهم وأصيب أربعة آخرون من جراء حادث سقوط شاحنة كانت تقلهم في واد بالشطر الباكستاني من كشمير اليوم.

ونقلت رويترز عن مسؤولين بالجيش الباكستاني قولهم: إن الحادث وقع بينما كانت شاحنة تقل 13 جندياً ضمن رتل عسكري متوجهة نحو مانج باجري في منطقة باغ بكشمير الباكستانية حيث سقطت في واد عمقه 150 متراً ما أسفر عن مصرع تسعة جنود وإصابة أربعة بجروح.

وكان 22 شخصاً لقوا مصرعهم من جراء سقوط حافلة كانت تقلهم في واد بالشطر الباكستاني من كشمير في تشرين الثاني من العام الماضي.

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