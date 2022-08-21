مواصلة أعمال تنفيذ طريقي حماة- سلمية ومصياف- حمص الاستراتيجيين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا منتدى (آرميا 2022) العسكري
2022-08-21
الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: نهب أمريكا نفط السوريين هو سبب وضعهم الإنساني الصعب
2022-08-20
فريق الجيش السوري أولاً بسباق بياتلون الدبابات ضمن (آرميا-2022) في روسيا-فيديو
2022-08-20
مباحثات سورية صربية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين
2022-08-20
باتروشيف: الإرهابيون في سورية والعراق يوسعون نشاطهم بدول أخرى
2022-08-19
موسكو: لافروف سيجري مباحثات مع المقداد خلال الشهر الجاري
2022-08-18
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن: ندعم سورية بمواجهة العدوان والحصار
2022-08-18
محليات
بلاغ للجهات العامة بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي
2022-08-21
السورية للتجارة بطرطوس تطرح لوازم مدرسية وقرطاسية بعدد من صالاتها
2022-08-21
فرع المواصلات الطرقية في حماة يواصل أعمال تنفيذ طريقي حماة- سلمية ومصياف- حمص الاستراتيجيين
2022-08-21
باسم الرئيس الأسد.. اللواء الرحمون يعزي ذوي الطفلة جوى استانبولي
2022-08-21
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد.. تركيب 1450 بوابة انترنت ومحطتي خلوي بحلب القديمة
2022-08-21
اللجنة القضائية العليا للانتخابات لـ سانا: عدد المقبولين لانتخابات الإدارة المحلية 59498 مرشحاً
2022-08-21
حلم صدأ الحمضيات… آفة خطيرة تشوه الثمار وتسبب خسائر كبيرة
2022-08-21
رياضة
سان جيرمان يجدد عقد الفرنسي ابيمبي
2022-08-21
منتخب سورية لكرة السلة للشباب يخسر أمام الفلبين في افتتاح مشاركته ببطولة آسيا
2022-08-21
اختتام المرحلة الثانية من بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه
2022-08-21
إنتر ميلان يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
2022-08-20
نتائج متوقعة في الجولة الرابعة من دوري كرة اليد لمواليد عامي 2002-2006
2022-08-20
بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة.. اختتام منافسات بطولة الجمهورية بكرة المضرب للذكور والإناث
2022-08-20
التشيكية كفيتوفا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سينسيناتي للتنس
2022-08-20
اقتصاد
إدخال (الدخن) كبديل علفي محلي يغني عن استيراد الذرة في ورشة عمل لوزارة الزراعة
2022-08-21
السورية للتجارة بطرطوس تطرح لوازم مدرسية وقرطاسية بعدد من صالاتها
2022-08-21
المركزي: حصر تمويل المستوردات من القمح والأدوية ومستلزماتها من قبل المصارف بسعر التمويل المخفض
2022-08-21
سيريتل تشارك في معرض التوظيف (Job fair 2022) بمدينة حلب
2022-08-21
تجارب ناجحة لمزارعين من السويداء في توظيف الطاقة البديلة تحقق فوائد اقتصادية
2022-08-21
السورية للتجارة بالسويداء تطرح مادة الفروج ضمن صالة المدينة بأسعار مخفضة
2022-08-21
الموانئ الصينية تشهد نمواً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة من العام الجاري
2022-08-21
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باسم الرئيس الأسد.. اللواء الرحمون يعزي ذوي الطفلة جوى استانبولي
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد.. تركيب 1450 بوابة انترنت ومحطتي خلوي بحلب القديمة
اللجنة القضائية العليا للانتخابات لـ سانا: عدد المقبولين لانتخابات الإدارة المحلية 59498 مرشحاً
مرتزقة الاحتلال التركي يستهدفون بالمدفعية الثقيلة ريف الرقة الشمالي
استشهاد عنصر بقوى الأمن الداخلي إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا
جرحى الوطن من السويداء: المشاركة بانتخابات المجالس المحلية متابعة للواجب الوطني وتعبير عن إرادة الحياة
الاحتلال الأمريكي يكثف سرقاته للنفط السوري من حقول الجزيرة
استثناء أصحاب المهن البحرية من الدعم الحكومي
مواصلة أعمال تنفيذ طريقي حماة- سلمية ومصياف- حمص الاستراتيجيين
2022-08-21
مواصلة أعمال تنفيذ طريقي حماة- سلمية
2022-08-21
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