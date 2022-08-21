صحة الحسكة: فرق جوالة لتقديم خدمة التطعيم بلقاح كورونا بأماكن مختلفة من المحافظة

الحسكة-سانا

تواصل مديرية صحة الحسكة بالتعاون مع جمعية عموم الأرمن الخيرية بالقامشلي تقديم لقاح كورونا للمواطنين الراغبين بأخذ اللقاح من خلال فرق جوالة لتغطية أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة.

مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف بين في تصريح لمراسلة سانا أن فرق اللقاح الجوالة تركز على أماكن التجمعات وخاصة الدوائر الرسمية لتوفير الجهد والمواصلات على المواطنين الراغبين بأخذ اللقاح.

وأشار خلف إلى أهمية أخذ اللقاح خلال الفترة الحالية مع اقتراب دخولنا فصل الخريف وتجدد احتمالية عودة موجة أخرى من الفيروس الذي ينشط مع انخفاض درجات الحرارة.

بدورها أكدت مديرة فرع جمعية عموم الأرمن بالقامشلي أفراميا غارب لـ سانا أن دور المتطوعين في الجمعية توعية الناس من خلال توزيع الملصقات والمنشورات الإعلانية واللقاء المباشر مع المواطنين لشرح أهمية أخذ اللقاح وتقديم النصح لهم لافتة إلى أن متطوعي الجمعية يرافقون فرق الصحة منذ الصباح الباكر حتى نهاية الدوام الرسمي.

يذكر أنه تم إعطاء اللقاح لـ 130 ألف مواطن في محافظة الحسكة حتى الآن.

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