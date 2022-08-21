ثلاثة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

القدس المحتلة-سانا

يواصل ثلاثة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم: إن الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ 162 رغم الخطورة الشديدة على حياته فيما يواصل الأسيران الشقيقيان أحمد وعدال موسى إضرابهما لليوم الـ 15.

ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي زوجة الأسير خليل عواودة من الزيارة في ظل تدهور وضعه الصحي وقالت دلال عواودة في تصريحات للوكالة إن الاحتلال منعها صباح اليوم من زيارته مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح لها بالزيارة إلا مرة واحدة فقط خلال فترة إضرابه ومشددة على أن عواودة ورغم خسارته نصف وزنه وعدم قدرته على الحركة والكلام مصمم على مواصلة الإضراب حتى نيل حريته.

وكان عواودة أعلن إضرابه الاول عن الطعام في الثالث من آذار الماضي وعلقه بعد 111 يوماً في الحادي والعشرين من حزيران لكن نكوث سلطات الاحتلال بتعهداتها بالإفراج عنه دفعه لاستئناف إضرابه في الثاني من تموز الماضي.

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