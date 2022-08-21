السورية للتجارة بطرطوس تطرح لوازم مدرسية وقرطاسية بعدد من صالاتها

طرطوس-سانا

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة بطرطوس مجموعة واسعة من القرطاسية واللوازم المدرسية في عدد من صالاته بمناطق مختلفة من المحافظة وبأسعار تنافسية.

وأوضح مدير الفرع محمود صقر لمراسلة سانا أن التشكيلة متنوعة وتتضمن ألبسة وحقائب مدرسية لكافة المراحل الدراسية إضافة إلى دفاتر وأقلام وألوان وغيرها بأسعار تنافسية وأقل من السوق بنسبة تتراوح بين 25 و50 بالمئة وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن الصالات المزودة بالتشكيلة السلعية موزعة في مختلف المناطق بالمحافظة وتشمل المجمع الاستهلاكي بطرطوس وصالات صافيتا ودريكيش والشيخ بدر والقدموس وبانياس إلى جانب فتح باب التقسيط بسقف 500 ألف ليرة سورية للعاملين بالدولة لمدة سنة دون فوائد لتأمين اللوازم المدرسية لأبنائهم الطلبة.

وتابع: إن فرع المؤسسة يقوم إلى جانب ذلك بطرح تشكيلة سلعية متنوعة منها مواد مقننة وغذائية ومنظفات وأدوات كهربائية إلى جانب مادتي الغاز والخبز حيث بلغت مبيعات الفرع خلال الأشهر السبعة من العام الجاري نحو 14 ملياراً و 712 مليوناً و 567 ألف ليرة سورية.

ولفت صقر إلى أن المؤسسة قامت أيضاً بالتسويق لما يقارب الـ 1100 طن من الخضار و 2000 طن من الحمضيات خلال العام الجاري كما تم توفير كميات البطاقات الإلكترونية من مادتي السكر والرز بنسبة مئة بالمئة لافتاً إلى الإقبال المتزايد الذي تشهده صالات ومراكز السورية للتجارة من قبل المواطنين نظراً لوجود تشكيلة واسعة ومتنوعة من المواد وأقل من أسعار السوق بنسبة 20 بالمئة.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency