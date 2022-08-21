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المركزي: حصر تمويل المستوردات من القمح والأدوية ومستلزماتها من قبل المصارف بسعر التمويل المخفض

2022-08-21

دمشق-سانا

أكد مصرف سورية المركزي أنه نظراً لارتفاع تكاليف المستوردات من القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع تم حصر تمويل هذه المواد من قبل المصارف بسعر التمويل المخفض دون أن يتم إجراء أي تعديل على قائمة المواد المسموح استيرادها الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأشار المركزي في بيان على قناته عبر التلغرام إلى الاستمرار بتمويل جميع المستوردات المسموحة عن طريق شركات الصرافة وفق الآلية التي تعمل بها بإشراف مصرف سورية المركزي.

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