فرع المواصلات الطرقية في حماة يواصل أعمال تنفيذ طريقي حماة- سلمية ومصياف- حمص الاستراتيجيين

حماة-سانا

يواصل فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حماة أعمال تنفيذ مشروعي أوتوستراد حمص- مصياف وأوتوستراد حماة- سلمية الاستراتيجيين.

وبين مدير فرع مؤسسة المواصلات الطرقية بحماة المهندس خضر فطوم في تصريح لمراسل سانا أن أوتوستراد حمص- مصياف يعد من الطرق ذات الأهمية الحيوية والاقتصادية كونه يربط بين امتداد منطقة مصياف ومحافظتي حماة وطرطوس مع محافظة حمص وصولاً إلى دمشق مشيراً إلى أن العمل جار حالياً لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع للطريق البالغ طوله ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حماة 19.5 كم من مفرق قرية التاعونة حتى مدينة مصياف.

ولفت المهندس فطوم إلى أن الأعمال حالياً تتركز على إنهاء الجزء الواقع شرق مدينة مصياف وهو بطول 5 كم من محطة وقود ربعو حتى دوار الحرش وتشمل ردم الطبقات وإنجازها خلال أيام لتتبعها أعمال التعبيد ووضع الطريق بالخدمة بأقرب وقت ممكن.

وأوضح المهندس فطوم أن المرحلة الثالثة تتضمن أيضاً تنفيذ أوتوستراد بمسلكي ذهاب وإياب بعرض 9 أمتار لكل مسلك تفصل بينهما جزيرة وسطية بعرض 5 أمتار وتنفيذ عقدتي مرور الأولى عقدة قرطمان التي تسهل الحركة المرورية للقرى والبلدات على جانبي الطريق ولا سيما بلدات البياضية والمتنى وقرطمان والسويدة إضافة إلى عقدة عقرب المرورية التي تهدف إلى إيجاد تحويلات طرقية فرعية لتسهيل حركة دخول المواطنين والمركبات إلى قرى وبلدات عقرب وبعرين وزور بعرين والتاعونة فضلاً عن تنفيذ معابر مرورية متنوعة تلبي الاحتياجات اللازمة للسلامة المرورية والسلامة الإنشائية للطريق.

وبالنسبة لمشروع أوتوستراد حماة سلمية قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر في تصريح مماثل: إنه من المشروعات المهمة في المنطقة الوسطى كونه عقدة مواصلات بين مركز المحافظة وريفها الشرقي والمحافظات الشرقية والشمالية ويمثل شرياناً حيوياً واستراتيجياً للحركة التجارية والاقتصادية والتنقل بين محافظات حلب والرقة ودير الزور وحماة.

وبينت المهندسة خيرية عنجاري من فرع المواصلات الطرقية المشرفة على تنفيذ مشروع أوتوستراد حماة سلمية أنه يجري حالياً إنجاز المرحلة الأولى من مشروع أوتوستراد حماة- سلمية الذي ينفذ بالتعاون مع الشركة العامة للطرق والجسور بامتداد 10 كم وهو يضم حارتين بعرض 7.6 أمتار وجزر طرقية والأعمال المنفذة شملت 4 عقد طرقية وهي قصارين والكافات وصماخ والمباركات فضلاً عن تنفيذ عبارات صندوقية وقسطلية.

عبد الله الشيخ

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