الجفاف يؤثر على 5.7 ملايين شخص في مقاطعة هوبي وسط الصين

بكين-سانا

تسبب الجفاف الشديد الذي شهدته مقاطعة هوبي وسط الصين منذ حزيران الماضي بأضرار واسعة وأثر على أكثر من 5.7 ملايين شخص.

ونقلت وكالة شينخوا عن مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة قولها: إن ظروف الجفاف الناجمة عن الطقس الحار المستمر وانخفاض هطول الأمطار أثرت على 84 منطقة على مستوى المحافظة في المقاطعة وواجه إجمالي 218100 شخص صعوبات في الحصول على مياه الشرب في حين تضرر 690470 هكتاراً من المحاصيل بسبب الجفاف.

وقامت مقاطعة هوبي بتفعيل استجابة طارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث الطبيعية وهو أدنى مستوى متعارف عليه في البلاد.

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