لوغانسك ودونيتسك: القضاء على عشرات العسكريين الأوكران

لوغانسك-دونيتسك -سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن قواتها قضت خلال الـ 24 ساعة الماضية على 45 عسكرياً أوكرانياً إضافة إلى تدمير ناقلات جند مدرعة ومركبات عسكرية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان لقيادة قوات لوغانسك قوله اليوم: “خلال اليوم الماضي في سياق العمليات الهجومية النشطة لوحدات قوات لوغانسك الشعبية تكبد العدو خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات العسكرية حيث تمت تصفية ما يصل إلى 45 جندياً وتدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة وحاملتي مدفعية وست وحدات من المركبات الخاصة”.

كما أعلنت قوات دونيتسك الشعبية اليوم عن القضاء على عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني خلال يوم واحد.

وقالت قيادة القوات المسلحة في دونيتسك في بيان: “إنه ضمن العمليات المشتركة للقوات العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك والقوات المسلحة الروسية تمت تصفية نحو 25 عسكرياً من الجيش الأوكراني”.

وأضاف البيان: “تمكنت القوات المشتركة من تدمير أسلحة ومعدات عسكرية بينها مدافع ودبابات وثلاث ناقلات جند مدرعة”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

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