مجلس مدينة حمص: بدء تركيب الساعة القديمة ضمن ساحة الشهداء

حمص- سانا

بدأت ورشات مجلس مدينة حمص عملية تركيب جسم الساعة القديمة في ساحة الشهداء بمركز المدينة بعد المشارفة على الانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل دوار الساعة القديمة.

وبين مدير الأشغال في المجلس المهندس حيدر الوعري في تصريح لمراسلة سانا أن أعمال تأهيل دوار الساعة القديمة أو ما يعرف بساحة الشهداء بدأت العام الماضي ضمن خطة المجلس لتحسين وتجميل معالم المدينة وإظهارها بالشكل اللائق.

وأضاف الوعري إنه تم حالياً تركيب جسم الساعة على أن يتم تركيب الساعة بعد الانتهاء من إصلاح تجهيزاتها وتأمين مستلزماتها من السوق المحلية بالتوازي مع أعمال تأهيل الدوار التي شارفت على الانتهاء بالتعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي.

ولفت إلى أن أعمال تجهيز الدوار تشمل قاعدة الساعة بمساحة نحو 220 سم بحيث يتم رفعه لتصبح رؤيتها متاحة من جميع المحاور وذلك لما تحمله من أهمية جمالية وتاريخية للمدينة كما يتضمن تصميماً مميزاً لمسطحات خضراء وأحواض مائية وإنارة تحت إشراف مهندسين مختصين.

رشا محرز

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