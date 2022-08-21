السورية للتجارة بالسويداء تطرح مادة الفروج ضمن صالة المدينة بأسعار مخفضة

السويداء- سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء اليوم بطرح مادة الفروج المجمد ضمن صالة المدينة بأسعار مخفضة عن السوق حسب المعنيين فيها .

وأوضح مدير فرع المؤسسة ربيع غانم في تصريح لمراسل سانا أن الفرع استجر كمية 11 طناً من الفروج من فرع المؤسسة بحماة وبدأ بطرحها تباعاً في صالة المدينة بسعر قدره 9 آلاف ليرة سورية للكيلو غرام الواحد وذلك في إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة وتوفير المادة للمواطنين بأسعار تقل عن السوق.

ولفت غانم إلى حرص المؤسسة على استجرار كميات إضافية من المادة لصالة المدينة خلال الفترة القادمة تماشياً مع الاستمرار بتوفير تشكيلة متنوعة من الخضار فيها .

عمر الطويل

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