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شويغو: طائرات (سو57) وصواريخ كينجال نستخدمها في عمليتنا بأوكرانيا

2022-08-21

موسكو-سانا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا تستخدم طائرات سو 57 وصواريخ كينجال في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو خلال حديث لقناة روسيا 1 اليوم إن “القوات الروسية تستخدم أحدث الأسلحة ومنها مقاتلات سو 57 وصواريخ الفرط الصوتية كينجال خلال العملية العسكرية في أوكرانيا” مشيراً إلى أن هذه المقاتلة تتمتع بدرجة عالية من الحماية ضد أنظمة الدفاع الجوي المختلفة وتحمل صواريخ قوية جداً جربناها وتعمل ببراعة.

وأضاف شويغو “خلال العملية الخاصة تم استخدام صاروخ كينجال ثلاث مرات وأظهر خصائص لا يمتلكها أي صاروخ آخر مماثل في العالم”.

يذكر أن القوات الروسية تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ الـ 24 من شباط الماضي لحماية سكان إقليم دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

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