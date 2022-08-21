الحرارة حول معدلاتها والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والجبلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً لطيفاً ومائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة…

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 37 /23 35 /21 36 /20 القنيطرة 30 /18 30 /18 30 /17 درعا 35 /19 35 /20 35 /20 السويداء 31 /19 30 /18 30 /18 حمص 32 /22 32 /22 31 /21 حماة 35 /25 35 /25 34 /23 الحسكة 43 /27 41 /28 41 /28 اللاذقية 32 /26 32 /26 32 /26 طرطوس 33 /24 33 /26 33 /26 حلب 36 /24 35 /24 35 /24 إدلب 34 /23 33 /23 33 /22 دير الزور 41 /29 41 /29 41 /28 الرقة 38 /27 38 /26 38 /26

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