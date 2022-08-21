تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كوبا

هافانا-سانا

سجلت وزارة الصحة الكوبية أول حالة من مرض جدري القردة في البلاد بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي حالته حرجة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين الماضي ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام بحالة حرجة مشيرة إلى أنه أصيب بنوبة قلبية تعافى منها.

وذكرت الوزارة أن السائح أقام في منزل مستأجر وزار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد.

وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدري القردة.

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