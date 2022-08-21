SCS-NET

تسجيل أول إصابة بجدري القردة في كوبا

2022-08-21

هافانا-سانا

سجلت وزارة الصحة الكوبية أول حالة من مرض جدري القردة في البلاد بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي حالته حرجة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان إن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين الماضي ونقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام بحالة حرجة مشيرة إلى أنه أصيب بنوبة قلبية تعافى منها.

وذكرت الوزارة أن السائح أقام في منزل مستأجر وزار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد.

وأكدت الوزارة أنها ستفرض إجراءات للتعامل مع مرض جدري القردة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

فيروس جدري القردة يصل غرينلاند

كوبنهاغن-سانا أعلنت وسائل الإعلام المحلية في جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك عن تسجيل أول إصابتين بفيروس …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved