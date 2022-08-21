ضبط 3.2 أطنان من الكوكايين في الإكوادور نصفها متجه إلى أوروبا

كيتو-سانا

ضبطت السلطات الإكوادورية 3.2 أطنان من الكوكايين على الأقل كان طنان منها مخبأين في حاوية محملة بالموز متجهة إلى أوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة الإكوادورية قولها إن “التحقيقات أتاحت ضبط أكثر من طنين من الكوكايين بداخل حاوية في غواياكيل غرب البلاد كانت متّجهة إلى أوروبا”.

وأضافت الشرطة إن “تفتيش حاوية للموز معدة للتصدير أتاح من جهة أخرى العثور على 87 علبة بمجموع طن و312 كيلوغراماً من الكوكايين في ميناء آخر في مقاطعة غواياس الساحلية في غرب البلاد”.

وفي العام 2021 ضبطت البلاد 210 أطنان من المخدرات وهي كمية قياسية من المضبوطات السنوية في البلاد غالبيتها من البودرة البيضاء.

ومنذ مطلع العام ضبطت البلاد أكثر من مئة طن من المخدرات.

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