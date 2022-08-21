21 آب 1969- إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان

دمشق-سانا
1915- إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى.
1919- بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بوروندي.
1944- عقد اجتماع بين ممثلي الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لوضع مسودة لميثاق الأمم المتحدة.
1959- هاواي تنضم إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية رقم (51).
1969- إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان.
1983- اغتيال زعيم المعارضة الفلبينية بنينو أكينو في مطار مانيلا الدولي بعد عودته إلى بلاده بعد عشرين عاماً قضاها في المنفى.
1991- لاتفيا تعلن انفصالها عن الاتحاد السوفييتي.
1998- الولايات المتحدة تقصف مصنعاً للأدوية في السودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية.
2013- الحكم بالسجن لمدة 35 عاماً على الجندي الأمريكي برادلي مانينغ لتسريبه وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس.
من مواليد هذا اليوم…
1165- الملك فيليب أوغست ملك فرنسا.
1643- الملك ألفونسو السادس ملك البرتغال الثاني والعشرون.
1789- أوغستين لوي كوشي عالم رياضيات فرنسي.
1906- فريز فريلينغ رسام رسوم متحركة ومخرج أمريكي.
من وفيات هذا اليوم…
1157- الملك ألفونسو السابع ملك إسبانيا.
1836- كلود لوي نافيير عالم فيزياء ومهندس فرنسي.
1943- هنريك بونتوبيدان أديب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1917.
أعياد ومناسبات…
عيد نينوي أكوينو في الفلبين.
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